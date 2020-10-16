«Насколько мне известно, предложения, которые разрабатываются в политической и других группах, речь идет об особых условиях организации местной власти и организации исполнительной власти в районах, неконтролируемых сегодня украинской властью», — рассказал Кравчук.
По его словам, мнение Донецка и Луганска будет учитываться в политической подгруппе ТКГ.
Также он отметил, что «Украина не будет возражать против подготовки пошагового плана, который включит все наработки, достигнутые за все эти годы».
Кравчук также добавил, что «дорожная карта» охватит все вопросы, касающиеся урегулирования, в том числе, обмен удерживаемыми лицами.