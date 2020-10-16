«Дорожная карта» по урегулированию конфликта на Донбассе будет включать, в том числе, пункты об особенностях местного самоуправления в ДНР и ЛНР, сказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Его слова приводит интернет-издание «Новости Донбасса» 16 октября

«Насколько мне известно, предложения, которые разрабатываются в политической и других группах, речь идет об особых условиях организации местной власти и организации исполнительной власти в районах, неконтролируемых сегодня украинской властью», — рассказал Кравчук.

Кравчук высказался об опросе Зеленского © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Также он отметил, что «Украина не будет возражать против подготовки пошагового плана, который включит все наработки, достигнутые за все эти годы».

Кравчук также добавил, что «дорожная карта» охватит все вопросы, касающиеся урегулирования, в том числе, обмен удерживаемыми лицами.