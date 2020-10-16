Белорусские власти продолжают заявлять о необходимости диалога, однако по факту конструктивная повестка никого не интересует. Об этом белорусский политик Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

«Выслушать и расколоть»: Дзермант назвал цели визита Лукашенко в СИЗО © Facebook, Алексей Дзермант

«Все по старинке продолжают заниматься имитацией деятельности… Увы, власть продемонстрировала белорусскому обществу, что диалог с инакомыслием возможен только при условии, если кандидаты, претендующие на пост президента, будут находиться в местах не столь отдаленных», — сказала Мирсалимова.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

На днях Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании. На встрече присутствовали, в том числе, отец и сын Бабарико.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.