Сфера интересов России является также сферой интересов Белоруссии — и наоборот. Белоруссия должна признать право жителей Абхазии и Южной Осетии на самоопределение, страны должны быть едины по всем стратегическим вопросам, включая «спорные»: Нагорный Карабах, Сирия, Приднестровье, считает белорусский политик Эльвира Мирсалимова

Мирсалимова — заместитель главы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС). Была одним из организаторов «Бессмертного полка» в Витебске.

- Эльвира, Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко и властям Белоруссии. Как вы считаете, зачем Тихановская это сделала?

— Тут уместно вспомнить цитату Григория Горина, фразу из замечательного фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Помните, барон объявил: «Война начнется в четыре часа, если Англия не выполнит условий ультиматума!»

Эта ситуация — из разряда политик-шоу, подменившего настоящую политику, которая, по точному определению Ленина, является концентрированным выражением экономики.

Говорить об «ультиматуме Тихановской» — то же самое, что рассуждать об «угрозах тумбочки». Что Тихановской написали, то она и озвучила. Пусть лучше отчитается о целевом использовании $15 000, якобы выданных ей неким белорусским предприятием, о чём недавно поведал президент.

- Есть ли у Тихановской потенциал, который позволил бы ей вывести людей на улицы? Она способна на это?

— Тихановская — вряд ли, а деньги, которые выделяют западные спонсоры, вполне могут.

- Может ли этому протесту что-нибудь противопоставить Лукашенко?

— Может, но не делает. Пока только силовое решение. Все шаги, которые делает белорусское руководство, к большому сожалению, не только не консолидируют граждан, но и «льют воду на мельницу» протеста и, увы, способствуют дальнейшему разделению гражданского общества.

- Готов ли Лукашенко, по-вашему, к диалогу и компромиссу с оппозицией, ведь он об этом постоянно говорит и постоянно заявляет?

— Если Александр Григорьевич «продолжает заявлять», то какие-то диалоги уже должны были вестись. Но, например, с нашей партией — Республиканской партией труда и справедливости — никто ни о чём не договаривался.

Мало того, представленные нами предложения были отброшены. Было заявлено, что «переговорщики нам не нужны». Видимо, конструктивная повестка на самом деле никого не интересует, все по старинке продолжают заниматься имитацией деятельности. «Мы победили, а значит, были правы».

Увы, власть продемонстрировала белорусскому обществу, что диалог с инакомыслием возможен только при условии, если кандидаты, претендующие на пост президента, будут находиться в местах не столь отдалённых.

- А почему в понедельник, 12 октября, силовики так жестко разогнали "марш пенсионеров"?

— Допускаю, что те, кто вышел на так называемый протест пенсионеров, имели какую-то особую мотивацию. Нужно понимать, что большинство белорусских пенсионеров до сих пор являются основным электоратом Лукашенко и существующей системы.

Доводилось слышать от бабушек и дедушек, что, мол, уйдет Лукашенко, и не будет наших «гробовых». Мы понимаем, что, будоража пенсионеров, пытаются раскачать все слои гражданского общества…

Уверена, многие белорусские граждане уже устали от этих протестов: произошло эмоциональное выгорание. Многим хочется спокойствия.

Кстати, не лишним будет напомнить, что социально уязвимая часть общества, к которой относятся дети, старики и прочие, составляет около 4 млн человек из 9,5 млн белорусских граждан. Цифра внушительная.

- Что вы думаете о том, что сейчас происходит в белорусской экономике, которая достаточно сильно интегрирована с российской? Нуждается ли она в реформировании?

— Экономика Беларуси тотально зависима от России. Та система хозяйствования, которую два с половиной десятилетия выстраивал «под себя» Александр Григорьевич, возможна исключительно в условиях российской поддержки, инвестиций и преференций.

И мы с вами наблюдали, как меньше чем за год антироссийской риторики со стороны белорусской власти и официоза стал возможен политический и экономический кризис в стране.

Кредит, который РФ выдала Беларуси, позволит в ближайшее время удержать ситуацию в условно стабильном положении. Но, по оценке многих экономистов, для нормального функционирования экономики Беларуси требуется сумма в 2-3 раза превышающая озвученную.

Простые люди понимают: раз белорусские банки не выдают потребительские кредиты, видимо, не так всё хорошо «в датском королевстве».

Мы мониторим ситуацию на предприятиях. Наблюдаем и сокращение рабочих мест, и закрытие цехов, и снижение зарплат. Однако давайте будем оптимистами и не будем топить лодку, на которой плывем.

Мы все заинтересованы, чтобы экономика Беларуси развивалась, но это возможно сделать только в условиях гражданского спокойствия.

Повторюсь, реформы необходимы любой системе, но важнейшими факторами эффективной работы являются мир, гражданское спокойствие и социальная справедливость.

Напомню, мы неоднократно заявляли, что у нашей партии имеется чёткая экономическая программа и конкретные шаги по выходу страны из кризиса.

- Эльвира, вы и ваша партия выступают за реальную интеграцию двух наших стран. Как это сделать, с чего начать? Как наполнить реальным содержанием развитие Союзного государства?

— Уже высказывалась на эту тему, но не устану повторять. Реальное объединение России и Беларуси должно начаться с военно-стратегического единства и солидарности в вопросах внешней политики. Другими словами — создаём единую армию с единым командованием. И по вопросам внешней политики должен быть единый подход.

Сфера интересов России является и сферой интересов Белоруссии. И наоборот. Начинать нужно с этого.

Мы должны признать право жителей Абхазии и Южной Осетии на самоопределение. Мы должны быть едины по всем стратегическим вопросам, включая «спорные»: Нагорный Карабах, Сирия, Приднестровье и так далее.

И ещё один момент. Беларуси необходимо выйти из всех мутных организаций вроде «Восточного партнёрства» и «Минского диалога».