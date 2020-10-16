Президент Украины Владимир Зеленский предложил опросить украинцев на счет необходимости легализации оружия в стране или введения двойного гражданства. Об этом он заявил 16 октября в своем видеообращении, которое было обнародовано в Facebook

«Не все из 5 вопросов нравятся? Окей. Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться как гражданин Украины. Легализация оружия? Двойное гражданство? Продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика и многое другое. Пиши, какие вопросы стоит включить в следующие опросы», — заявил Зеленский.

Опрос на выборах может стать для Зеленского весомым аргументом против радикалов - Бондаренко © Екатерина Чеснокова Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.