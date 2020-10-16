Жительница Ахтырки Сумской области Ольга Рай опубликовала в местном сообществе изображение с призывом голосовать за нее на предстоящих местных выборах. В городской совет женщина, по ее словам, баллотируется от партии «Самопомощь».
На картинке кандидат в депутаты в коротком платье сидит на облаке, держа в руках трубку стационарного телефона.
«Хотя, с другой стороны, уже не как у всех. Замечено же, пусть и обстебано. А кто увидел в этом всем параллели с рекламой секса по телефону — так дело исключительно в их распущенности», — отметили авторы Telegram-канала.
Пользователи Facebook агитацию не оценили: по их мнению, кандидат в депутаты должна была хорошенько подумать, прежде чем публиковать такой вариант саморекламы.