В cети высмеяли предвыборную агитацию кандидата в депутаты Ахтырского горсовета. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka Ольга Рай опубликовала в местном сообществе изображение с призывом голосовать за нее на предстоящих местных выборах. В городской совет женщина, по ее словам, баллотируется от партии «Самопомощь».

На картинке кандидат в депутаты в коротком платье сидит на облаке, держа в руках трубку стационарного телефона.

«Хотя, с другой стороны, уже не как у всех. Замечено же, пусть и обстебано. А кто увидел в этом всем параллели с рекламой секса по телефону — так дело исключительно в их распущенности», — отметили авторы Telegram-канала.

Пользователи Facebook агитацию не оценили: по их мнению, кандидат в депутаты должна была хорошенько подумать, прежде чем публиковать такой вариант саморекламы.