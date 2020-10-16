Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская 15 октября в своем Instagram опубликовала снимок со своим чёрным лабрадором

«Кого больше любите — кошек или собак? Расскажите почему? Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка. Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро еще одно новое интервью и мимимишные фотки!», — написала знаменитость.