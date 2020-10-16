«Кого больше любите — кошек или собак? Расскажите почему? Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка. Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро еще одно новое интервью и мимимишные фотки!», — написала знаменитость.
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Кого больше любите — кошек 🐱 или собак 🐶? Расскажите почему? Кто еще не знаком, моя лучшая подружка брюнетка)) Сделали совместный фотосет и сразу попали в глянец. Совсем скоро ещё одно новое интервью и мимимишные фотки! Ждете? #могилевская #зоодруг #собакадругчеловека #ая