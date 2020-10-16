«Вот три финальные вопроса по опросу: Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?», — написал Зеленский.
Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Он обещал каждый день раскрывать по одному вопросу. До того, как в сеть «слили» информацию о подготовленных вопросах, Зеленский успел обнародовать первые два.
Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.