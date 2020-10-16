Президент Украины Владимир Зеленский, который обещал каждый день раскрывать по одному вопросу для всеукраинского опроса 25 октября, решил обнародовать все три оставшихся темы сразу. Соответствующая запись появилась 16 октября в его Telegram-канале

Кость Бондаренко: Опрос Зеленского - это прообраз будущего референдума © РИА Новости, Нина Зотина

Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования на местных выборах ответить на пять важных вопросов. Он обещал каждый день раскрывать по одному вопросу. До того, как в сеть «слили» информацию о подготовленных вопросах, Зеленский успел обнародовать первые два.

Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.