Разведывательные службы США в 2019 году предупреждали Белый дом относительно личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который якобы стал объектом операции влияния со стороны российских спецслужб. Об этом 15 октября сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных отставных чиновников

Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране © Crzrussian / wikimedia.org

В результате этого предупреждения, пишет издание, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен в частной беседе попытался убедить Трампа, что Джулиани привезет из поездки информацию, «зараженную» Россией.

Однако Трамп не проявил интереса к данным разведки.

«Это Руди», — сказал он, отметая какую-либо обеспокоенность в связи с действиями Джулиани.

Джулиани посещал Украину для сбора информации о деятельности кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma.