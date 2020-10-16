По данным издания, опасения разведки США базировались на неких перехваченных сообщениях, из которых якобы следовало, что Джулиани во время своей поездки на Украину в декабре 2019 года общался с людьми, связанными со спецслужбами РФ.
В результате этого предупреждения, пишет издание, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен в частной беседе попытался убедить Трампа, что Джулиани привезет из поездки информацию, «зараженную» Россией.
Однако Трамп не проявил интереса к данным разведки.
«Это Руди», — сказал он, отметая какую-либо обеспокоенность в связи с действиями Джулиани.
Джулиани посещал Украину для сбора информации о деятельности кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma.