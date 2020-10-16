Киев в вопросе антибелорусских санкций будет принимать общую позицию, как и Евросоюза. Но запрет на въезд Александра Лукашенко в Украину не сильно повлияет. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец в комментарии НСН

Болкунец рассказал, какой президент Украины был у Лукашенко самым любимым © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что Киев присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии.

Но если бы Украина отказалась от покупки белорусских нефтепродуктов, считает эксперт, это серьезно повлияло бы на связанные с белорусским руководством структуры и на бюджет страны.

«Это бы сильно ударило по позициям белорусского режима. Иначе эти санкции будут курам на смех. Об экономических санкциях речи пока не идет. Некоторые евродепутаты их предлагают, но Евросоюз пока к ним не готов», — считает Болкунец.

По его мнению, президент Лукашенко как раз-таки больше боится экономических санкций, а не персональных.

Он также отметил, что у Лукашенко складывались хорошие отношения почти со всеми президентами Украины, а самые лучшие — с Петром Порошенко.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.