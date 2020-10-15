Британия ввела санкции против Пригожина вслед за Евросоюзом.

«Британия очень серьезно относится к проблеме наемников и предоставлению другой военной поддержки сторонам ливийского конфликта. Таким образом, санкции накладываются на Евгения Викторовича Пригожина, ответственного за значительную наемническую деятельность в Ливии и многочисленные нарушения эмбарго ООН на поставки оружия», — цитирует агентство заявление британского МИДа.

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Турция создает военные базы в Ливии - The Lybian Observer
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Теперь Пригожину запрещен въезд на территорию Великобритании, если там обнаружатся его активы, то они будут заморожены.

Кроме того, британским  организациям и гражданам запрещено передавать средства Пригожину.

Ранее он, комментируя санкции Евросоюза, заявил, что не имеет бизнеса в Ливии, однако крайне обеспокоен тем, что там насильно удерживают российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.