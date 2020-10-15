Британия ввела санкции против Пригожина вслед за Евросоюзом.
«Британия очень серьезно относится к проблеме наемников и предоставлению другой военной поддержки сторонам ливийского конфликта. Таким образом, санкции накладываются на Евгения Викторовича Пригожина, ответственного за значительную наемническую деятельность в Ливии и многочисленные нарушения эмбарго ООН на поставки оружия», — цитирует агентство заявление британского МИДа.
Теперь Пригожину запрещен въезд на территорию Великобритании, если там обнаружатся его активы, то они будут заморожены.
Кроме того, британским организациям и гражданам запрещено передавать средства Пригожину.
Ранее он, комментируя санкции Евросоюза, заявил, что не имеет бизнеса в Ливии, однако крайне обеспокоен тем, что там насильно удерживают российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.