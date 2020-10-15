Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проанализировал контент телеканалов и пришел к выводу, что три телеканала транслировали фрагменты видео встречи депутата Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и президента России Владимира Путина. Об этом 15 октября Нацсовет сообщил на своем сайте

Речь идет о телеканалах NEWSONE, «112 Украина» и ZIK, которые по данным украинских СМИ принадлежат Медведчуку. В Национальном совете отметили, что Путин якобы является президентом «государства-агрессора».

«Его высказывания по своему стилистическому и семантическому значению являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений», — говорится в сообщении.

Медведчук попросил Путина снять санкции с украинских предприятий © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

6 октября Медведчук на встрече с Путиным в Москве обсудил ряд вопросов. Также он попросил рассмотреть возможность продажи вакцины от коронавируса Украине. Путин ответил, что это возможно. При этом президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.