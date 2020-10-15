«Боинг 737» с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту Фульсбютель (Германия) 13 октября для планового техобслуживания.
Работники Lufthansa Technik потребовали от предприятия отказаться от обслуживания борта Лукашенко, напомнив об аналогичной ситуации с экс-президентом Румынии Николае Чаушеску 31 год назад.
«Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», — говорится в листовке, распространенной профсоюзом компании Lufthansa Technik.
В ней также содержится ряд требований к белорусскому правительству.
«Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!», — говорится в обращении.
В профсоюзе также напомнили, что 31 год назад компания отказалась обслуживать самолет румынского президента Николае Чаушеску незадолго до государственного переворота.