Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности покинуть свой пост в случае неудачи с урегулированием в Донбассе - это попытка показать обществу, что он делает все возможное для достижения мира. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский допустил, что не сможет закончить войну в Донбассе © скриншот видео "BBC News"

«Зеленский говорит о том, что оставит свой пост после завершения каденции. Если точно интерпретировать, он имеет в виду, что не пойдет на второй срок. Это попытка показать обществу, что президент делает все возможное и невозможное для достижения мира на фоне того, что результаты как таковые отсутствуют. Такова политическая риторика», — сказал Бортник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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