Австралия, Италия, Канада, Люксембург, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, США и Великобритания заключили соглашение под названием «Артемида» об освоении луны, сообщила пресс-служба NASA 13 октября

Рай на земле... и в космосе. Как будет выглядеть Америка на втором сроке Трампа © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

«"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человечеством, а соглашения станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции», — заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

NASA надеется, что международное партнерство будет играть ключевую роль в достижении устойчивого и надежного присутствия на Луне.

В рамках программы NASA намерено отправить на Луну мужчину и женщину до 2024 года.