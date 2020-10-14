В документе устанавливается набор принципов, которыми будут руководствоваться партнеры в ходе исследования Луны в XXI веке. Сообщается, что к соглашению смогут присоединиться и другие страны, но не уточняется, что для этого требуется.
«"Артемида" станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человечеством, а соглашения станут средством создания этой уникальной глобальной коалиции», — заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.
NASA надеется, что международное партнерство будет играть ключевую роль в достижении устойчивого и надежного присутствия на Луне.
В рамках программы NASA намерено отправить на Луну мужчину и женщину до 2024 года.