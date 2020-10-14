Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал изданию «Страна.ua» о темах оставшихся четырех вопросов для опроса, который пройдет в стране в день местных выборов

Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. На следующий день, в другом обращении, он озвучил первый из них. Так, избиратели смогут высказать свое мнение на тему того, нужно ли сажать пожизненно за коррупцию в крупном размере. От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

По словам Подоляка, оставшиеся четыре вопроса пока не имеют точных формулировок, но будут касаться медицины, образования и Верховной Рады.

Ранее высказывались предположения, что в опросе не будут фигурировать темы Донбасса и Крыма, при этом может появиться тема легализации на Украине марихуаны.

По данным экс-депутата Рады Сергея Лещенко, Зеленский будет представлять по одному вопросу в день.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. ЦИК страны заявила, что не имеет никакого отношения к планируемому властью опросу. Он не будет иметь юридической силы. Денег на него в государственном бюджете также не предусмотрено, предположительно, организуют исследование общественного мнения на частные средства.