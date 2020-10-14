«Он еще политик на стадии формирования, но в Зеленском сегодня уже больше политика, нежели Зеленского, и больше политика, нежели шоумена. В начале срока у него, конечно, было больше Зеленского и шоумена, а сейчас больше политика, который думает одно, говорит другое, собирается делать третье», — рассказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что если не сумеет завершить войну в Донбассе, то пусть на его место придёт другой человек.