Президент Владимир Зеленский продолжает учиться, но все больше принимает правила игры классических украинских политиков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Команда Зеленского приступила к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Ruslan Bortnik

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Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью телеканалу «Би-би-си». В разговоре он заявил, что если не сумеет завершить войну в Донбассе, то пусть на его место придёт другой человек.