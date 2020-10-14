Однако нынешний рейтинг в районе 25-30% не позволит Зеленскому победить на следующих президентских выборах. Как только начнется избирательная президентская кампания, появятся новые лидеры, которым нынешний президент Украины безусловно и разгромно проиграет.
«Антирейтинг в 50-60% — почти такой же, какой был у Петра Порошенко в 2018 году. Пока что его рейтинги выше, чем у Порошенко, Бойко и у Тимошенко, но это у всех политиков низкие рейтинги, и за счет этого Зеленский чуть выше, чем все остальные», — рассказал Руслан Бортник.
Предсказать же, из какого политического лагеря придет новый президент Украины, пока сложно, так как это будет зависеть от того, в какую сторону качнется маятник украинской политики, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.