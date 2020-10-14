Рейтинг президента Владимира Зеленского пока опережает и без того низкие рейтинги его оппонентов Петра Порошенко и Юрия Бойко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Команда Зеленского приступила к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Ruslan Bortnik

«Антирейтинг в 50-60% — почти такой же, какой был у Петра Порошенко в 2018 году. Пока что его рейтинги выше, чем у Порошенко, Бойко и у Тимошенко, но это у всех политиков низкие рейтинги, и за счет этого Зеленский чуть выше, чем все остальные», — рассказал Руслан Бортник.

Предсказать же, из какого политического лагеря придет новый президент Украины, пока сложно, так как это будет зависеть от того, в какую сторону качнется маятник украинской политики, считает собеседник издания.

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