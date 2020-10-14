Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявил, что если опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводиться на всех избирательных участках, то его стоимость в 20-30 раз превысит траты на обычный соцопрос, передает «Главред» 14 октября

«То, что предложил Зеленский, — обычный консультативный опрос. Если подобные исследования проводят в других странах, то при правильном их проведении это существенно экономит средства, особенно, если их проводить в один день с выборами», — сказал Паниотто.

Наркотический опрос: журналисты выяснили, что хочет спросить Зеленский у народа © пресс-служба президента Украины

В качестве примера эксперт привел вопрос о земле. Если спросить у людей, поддерживают ли они закон о продаже земли, большинство ответит «нет», а если спросить имеет ли право владелец продавать свои гектары, львиная доля ответит «да».

По информации Паниотто, опрос на выборах будут проводить волонтеры, однако, на его взгляд, стоимость все равно в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.

Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября. Глава государства сказал, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, но на какие именно — пока не озвучил.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.