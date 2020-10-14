«То, что предложил Зеленский, — обычный консультативный опрос. Если подобные исследования проводят в других странах, то при правильном их проведении это существенно экономит средства, особенно, если их проводить в один день с выборами», — сказал Паниотто.
По его мнению, тот опрос, который заявил Зеленский на день выборов, скорее является способом манипулирования общественным мнением, чем реальным желанием посоветоваться с гражданами, поскольку нигде не указана процедура формулировки вопросов.
В качестве примера эксперт привел вопрос о земле. Если спросить у людей, поддерживают ли они закон о продаже земли, большинство ответит «нет», а если спросить имеет ли право владелец продавать свои гектары, львиная доля ответит «да».
По информации Паниотто, опрос на выборах будут проводить волонтеры, однако, на его взгляд, стоимость все равно в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.
Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября. Глава государства сказал, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, но на какие именно — пока не озвучил.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.