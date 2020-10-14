В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении опроса на избирательных участках в день местных выборов назвали незаконной агитацией. Об этом говорится в заявлении от 13 октября на сайте политсилы

Наркотический опрос: журналисты выяснили, что хочет спросить Зеленский у народа © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского незаконной агитацией в день голосования, прямым использованием административного ресурса с целью спасти партию власти от разгрома на выборах», — сказано в заявлении.

Оппозиционеры полагают, что команда Зеленского рассчитывает использовать результаты опроса, чтобы отвлечь внимание граждан от своих провалов.

«Мы требуем немедленно принять подготовленный нашей фракцией законопроект о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе. Украинскому народу нужно реальное народовластие, а не фейковые опросы за деньги олигархов», — добавили в партии.

Накануне Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки в день местных выборов и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие именно будут вопросы, президент пообещал сообщить позже.

Ранее глава государства заявлял, что Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме. Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений. На Украине нет закона, который бы определял механизмы проведения всеукраинского и местного референдумов. Во время предвыборной кампании Зеленский обещал выносить на референдум важные для страны вопросы, в частности вступление в НАТО, а также запуск рынка земли.

На Украине 5 сентября официально стартовала избирательная кампания местных выборов. В субботу, 24 октября наступит так называемый день тишины, то есть запрет на агитацию. В воскресенье, 25 октября проведут выборы, а результаты станут известны 6 ноября.