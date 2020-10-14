Правительство Украины продлило карантинные ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, до 31 декабря 2020 года. Об этом 13 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк написал он.

Власти также решили принять ряд дополнительных мер. Новые ограничения коснутся количества людей при проведении массовых мероприятий. По словам Шмыгаля, спортивные мероприятия, за исключением международных, можно проводить без зрителей.

Кроме того, среднеобразовательным учреждениям рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а учреждениям высшего и профтехобразования — с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционное обучение.

На Украине действует так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти могут ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов. В последний раз его продлевали до 1 ноября.