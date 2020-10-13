Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал это «необходимым шагом» и рассказал, что в частности нововведение касается целевого показателя охвата тестирования.
Так, в «красную» зону будут переходить регионы, показатели заболеваемости в которых составляют более 320 человек на сто тысяч населения в течение 14 дней.
На территориях «оранжевых», «желтых» и «зеленых» зон разрешены все спортивные мероприятия, но без зрителей. Исключение составят международные матчи, их проведение отдельно будет согласовывать Минздрав.
Работу ресторанов и кафе ограничат во всех зонах. Они должны закрываться не позднее 22 часов, за исключением тех, что занимаются доставкой.
На территории «зеленых» регионов запретят проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, в «желтых» — более 30 человек, а в «оранжевых» — 20 человек.
Учебным заведениям, в том числе ВУЗам, рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Уже привычные всему миру маски и перчатки, по решению Кабмина, в дальнейшем будут обязательными на Украине.
На данный момент в стране зафиксировано 270 тысяч случаев COVID-19, из них 5133 — за последние сутки. Более пяти тысяч человек скончалось от коронавируса.