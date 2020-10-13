Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до конца 2020 года, однако меры по сдерживанию распространения COVID-19 изменятся. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 октября, сообщает Униан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал это «необходимым шагом» и рассказал, что в частности нововведение касается целевого показателя охвата тестирования.

Украину могут отправить на карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На территориях «оранжевых», «желтых» и «зеленых» зон разрешены все спортивные мероприятия, но без зрителей. Исключение составят международные матчи, их проведение отдельно будет согласовывать Минздрав.

Работу ресторанов и кафе ограничат во всех зонах. Они должны закрываться не позднее 22 часов, за исключением тех, что занимаются доставкой.

На территории «зеленых» регионов запретят проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, в «желтых» — более 30 человек, а в «оранжевых» — 20 человек.

Учебным заведениям, в том числе ВУЗам, рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Уже привычные всему миру маски и перчатки, по решению Кабмина, в дальнейшем будут обязательными на Украине.

На данный момент в стране зафиксировано 270 тысяч случаев COVID-19, из них 5133 — за последние сутки. Более пяти тысяч человек скончалось от коронавируса.