Фигура новоизбранного премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова очень неоднозначная. В обществе есть те, кто принимает его кандидатуру, и есть те, кто эту кандидатуру не принимает. Об этом рассказал. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Бишкек) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Киргизский эксперт сказал, что простые люди на самом деле думают о президенте Жээнбекове © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент страны постановление об утверждении состава и структуры правительства. Предыдущее решение парламента назначить премьером Садыра Жапарова он признал нелегитимным.

Более того, отметил эксперт, сейчас ведется много споров именно о процедуре утверждения Жапарова на должность премьер-министра.

По его словам, сейчас среди юристов, в том числе, независимых, раздаются голоса, что нужно было соблюдать регламент.

«У нас по конституции сейчас можно голосовать именно с помощью простого большинства (61 депутат из 120 — уже простое большинство). Но поскольку часть депутатов якобы голосовала по доверенности (этих доверенностей не видел), говорят, что назначение Жапарова было нелегитимным», — пояснил Орлов.

Специалист добавил, что для стабилизации в стране еще очень далеко, тем более, что многие сейчас выступают за то, чтобы президент Жээнбеков сохранил свой пост для проведения новых парламентских выборов, и не было вакуума власти.

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