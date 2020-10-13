Бывший лидер «Правого сектора»*, командующий так называемой Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош мог бы «перезагрузить» переговорный процесс по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, считают во фракции «Европейская солидарность». Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины 13 октября

На Украине повторно заболевшей COVID-19 депутату стало хуже © Facebook Яна Зинкевич петиции — народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич, которая в настоящий момент второй раз болеет коронавирусом.

В петиции идет речь о том, что Минские переговоры фактически «зашли в тупик» и только назначение Яроша главой вместо Леонида Кравчука поспособствует усилению украинской позиции.

«Его авторитет воина-защитника, мужество и преданность усилят украинскую позицию в переговорном процессе и поставят на место страну-агрессора», — говорится в тексте петиции.

На момент публикации петицию поддержали 1433 украинцев. За 90 дней это число должно составить 25 тыс., тогда на петицию должен будет отреагировать президент Владимир Зеленский.

Ранее сам Ярош на своей странице в Facebook предлагал Зеленскому свою кандидатуру на пост первого заместителя главы ТКГ по Донбассу вместо Витольда Фокина.

*Деятельность организации запрещена в РФ