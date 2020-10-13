Киргизский парламент избрал новым председателем лидера фракции «Кыргызстан» Каната Исаева, передает РИА Новости 13 октября

Центризбирком Киргизии предложил снизить избирательный порог в парламент © Anson Mackay / flickr.com

Исаев в очередной раз возглавил фракцию «Кыргызстан» после того, как ее прежний лидер Алмазбек Батырбеков сдал мандат, чтобы подготовиться к предстоящим выборам в парламент. Ранее по тем же причинам сдали мандаты другие депутаты фракции — Руслан Чойбеков, Алмазбек Эргешов и Жаныбек Исаев.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными. Прежний спикер Дастанбек Джумабеков подал в отставку 6 октября. Пост занял представитель партии «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев, однако и он впоследствии объявил об отставке.