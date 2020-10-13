Верховная Рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. Об этом 13 октября заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24»

ЦИК Украины не знает об анонсированном Зеленским опросе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Однако в целом закон так и не был принят.

Во вторник, 13 октября, Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Какие вопросы планируется задать украинцам, пока неизвестно. Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.