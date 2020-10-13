Украинская певица Maruv опубликовала снимок, где она запечатлена в полностью черном костюме, сшитом в классическом стиле. Вот только привычные блузка и юбка выполнены с учетом любви артистки к откровенным нарядам. Фото опубликовано в Instagram певицы 13 октября

Экс-солистка «ВИА Гры» поразила подписчиков фото в бикини © Instagram, misharomanova

В основном одежда сшита из располагающего к откровенности фатина и приковывающего мужские взгляды латекса. В коллекции также представлены оверсайз футболки с двусмысленными надписями.

«Очень сексуально, жаль на своего парня такое не надеть», «У меня оргазм на уроке геометрии», «Идеально», «Прекрасно», «Превосходно», — прокомментировали образ певицы подписчики.