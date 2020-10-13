Марув запустила свой бренд одежды, большинство изделий выполнено в черном, красном и розовом цветах. Наряды ориентированы на смелых женщин, в ассортименте много прозрачных блузок, коротких юбок и облегающих силуэтов.
В основном одежда сшита из располагающего к откровенности фатина и приковывающего мужские взгляды латекса. В коллекции также представлены оверсайз футболки с двусмысленными надписями.
«Очень сексуально, жаль на своего парня такое не надеть», «У меня оргазм на уроке геометрии», «Идеально», «Прекрасно», «Превосходно», — прокомментировали образ певицы подписчики.