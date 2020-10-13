Конституционная реформа предполагает перезагрузку всех ветвей власти в Белоруссии, после чего последуют парламентские выборы и в течение нескольких лет - досрочные президентские выборы. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не захочет быть "хромой уткой"»: Киселев рассказал, когда Лукашенко объявит о досрочных президентских выборах © Facebook, Сергей Киселев

По мнению Дзерманта, сейчас ведется работа над тем, чтобы придумать новую схему власти, в которой найдется место для Александра Лукашенко в теперешней ситуации, для Лукашенко после того, как он уйдет с поста президента и для других ветвей власти.

«Я думаю, будет перезагрузка всех ветвей власти. Мы же понимаем, что сначала нужно провести поправки в Конституцию, чтобы там прописать некую новую систему. После этого, очевидно, понадобятся новые выборы по этой новой системе — с усилением роли партий, с увеличением полномочий парламента… И затем, наверное, будут и новые президентские выборы. Возможно, досрочные — в течение нескольких лет», — сказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.