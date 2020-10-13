«Мы наблюдаем, как ни странно, политический рост. Сама протестная масса в Киргизии стремилась к тому, чтобы внутри себя вычищать вредоносные элементы… Это политическая зрелость, но не зрелость управленческая… На сегодня политическая элита требует очень высокого роста в плане управления государством», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что благодаря организованности и ответственности киргизского общества Кыргызстан не стал зоной хаоса, несмотря на коснувшееся его потрясение.
При этом он отметил, что между собой киргизы могут выходить на очень жесткие позиции конфронтации: так, в текущей ситуации народ плавно к этому подводили, «перегревая с внешней стороны одни кланы и группировки, накручивая против них другие кланы», создавая дисбаланс в обществе.
«Хорошие образцы госуправления мы можем наблюдать только в Российской Федерации, потому что соседние республики от Киргизии до Балтии также получили государственность только в советское время… Сейчас создать что-то новое — очень большая задача, и справиться с ней можно только в совместной работе с государством, которое имеет многовековой опыт — это Россия», — сказал Столяренко.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.