Киргизское общество показало, что готово контролировать само себя и искать компромиссные варианты разрешения политического кризиса, а помочь ему в этом может Россия. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан) сказал в интервью изданию Украина.ру

Востоковед рассказал, что России все-таки придется делать в Киргизии как «старшему брату» © РИА Новости, Табылды Кадырбеков | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что благодаря организованности и ответственности киргизского общества Кыргызстан не стал зоной хаоса, несмотря на коснувшееся его потрясение.

При этом он отметил, что между собой киргизы могут выходить на очень жесткие позиции конфронтации: так, в текущей ситуации народ плавно к этому подводили, «перегревая с внешней стороны одни кланы и группировки, накручивая против них другие кланы», создавая дисбаланс в обществе.

«Хорошие образцы госуправления мы можем наблюдать только в Российской Федерации, потому что соседние республики от Киргизии до Балтии также получили государственность только в советское время… Сейчас создать что-то новое — очень большая задача, и справиться с ней можно только в совместной работе с государством, которое имеет многовековой опыт — это Россия», — сказал Столяренко.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.