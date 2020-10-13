Построить прочную государственность в Киргизии можно только опираясь на многовековой опыт России, считает директор аналитического портала «Деловая Евразия» Павел Столяренко (Кыргызстан). Об этом он рассказал в интервью изданию Украна.ру

В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

— Павел, что стало причиной нынешнего политического кризиса в Киргизии, и угрожает ли это стабильности региона?

— Политический кризис на территории любого из субъектов региона всегда несет экономические и политические риски. Так как нестабильность всегда допускает проникновение на территорию нестабильности вредоносных элементов. В случае Кыргызстана это риск усиления деятельности международного экстремизма.

Цветные революции не прошли: лидеры стран СНГ усвоили уроки Януковича © РИА Новости/Владимир Трефилов

Действующая власть стремится взять ситуацию под контроль, но время покажет, как это у нее получится.

- Какие риски для интересов России в Центральной Азии несут события в Киргизии?

— Текущее состояние в республике — это продолжение кризиса, который никогда не прекращался и выражался в воздействиях на Россию и на ее партнеров. В данном случае Кыргызстан — это партнер по ОДКБ, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

Кыргызстан на постсоветском пространстве — единственная страна, которая изначально сохраняла приверженность партнерству с Российской Федерацией и демонстрировала это на примере сохранения русского языка. Он не был удален из делопроизводства, государственного оборота. Боле того в 2003-м ему был придан статус второго государственного или официального языка. Киргизская республика на протяжении 30 лет после распада СССР работает и с другими партнерами, это так называемый курс многовекторной политики.

К сожалению, благодаря многовекторности в Кыргызстане действуют и деструктивные по отношению к России силы. Это неправительственный сектор, финансируемый силами Запада, который через такие институты, как демократия, развитие прав человека и культурных проектов на самом деле, развивают антироссийскую линию. Поэтому Кыргызстан будет подвергаться сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества.

Угрожает ситуация в регионе экономическим интересам России? В какой-то мере можно так сказать. Учитывая прямую зависимость Киргизии от России, от ее экономической мощи, больше можно говорить о контролируемости со стороны России ситуации в киргизской экономике и политике. Многие политические партии, когда шли на выборы, заявляли о приверженности курсу евразийства, ориентированности на Россию. Москва руководила развитием огромных территорий от Балтики через Кавказ и Средней Азии и во времена Российской империи и СССР, сегодня эта система имеет продолжение. Поэтому я не думаю, что это приведет к большим потерям в политике и экономике для России, но оперативное реагирование со стороны политических сил в Киргизии необходимо, это продолжение курса на евразийство.

- В чем особенность нынешних протестов в Киргизии?

— Киргизская элита на сегодняшний день стоит перед серьезным испытанием. Мы наблюдаем, как ни странно, политический рост. Сама протестная масса в Киргизии стремилась к тому, чтобы внутри себя вычищать вредоносные элементы. Многих политиков попросту побили на площади, так как сама протестная масса стремится к тому, чтобы избавиться от замаранных в коррупции и клановых интригах политиков. Ситуация, к которой мы подошли, говорит о двух важных моментах. Прежде всего, это политическая зрелость, но не зрелость управленческая: управлять государством намного сложнее, чем это казалось 30 лет назад.

...И вся Центральная Азия. Президенты стран-соседей Киргизии обратились к народу страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Садыр Жапаров — Ред.) с очень сложным балансом в системе сдержек и противовесов. Исполняющим обязанности премьер-министра стал человек имеющий опыт в законотворчестве, госслужбе и вместе с тем подвергавшийся уголовному преследованию, и ряд обвинений с него не сняты до сих пор. Но в этой ситуации он является компромиссным вариантом.

Киргизы — это древний народ, народ который хорошо самоорганизуется и ответственен сам перед собой. Киргизы быстро мобилизуются для устранения внешней угрозы, при том, что между собой они могут выходить на очень жесткие позиции конфронтации. В текущей ситуации народ плавно к этому подводили, перегревая с внешней стороны одни кланы и группировки, накручивая против них другие кланы. Тем самым создавался дисбаланс в обществе.

Государственность — это то, что необходимо воспитывать, растить и пестовать и далее. Киргизы — это азиатский народ, он очень ценит силу и сильного правителя. На сегодня из пяти президентов мы можем наблюдать такие свойства только у Алмазбека Атамбаева. При всех его достоинствах и недотостатках он умело удерживал ситуацию и не доводил ее до конфликта. Вместе с тем народ получил в управление страну всего 30 лет назад, это еще малый срок, но есть большая потребность в росте государственного управления.

Хорошие образцы госуправления мы можем наблюдать только в Российской Федерации, потому что соседние республики от Киргизии до Балтии также получили государственность только в советское время. Киргизия, Узбекистан, Туркмения были созданы по принципу этнического планирования. Государственное планирование на этих территориях появилось только после Октябрьской революции, и сейчас создать что-то новое очень большая задача и справиться с ней можно только в совместной работе с государством, которое имеет многовековой опыт — это Россия.

- Все-таки нынешний политический кризис в Киргизии — это внтуриэлитные разборки между северными и южными кланами, или здесь преобладает влияние внешних игроков. И если это так, то кто именно заинтересован в дестабилизации ситуации в республике?

— Страна, которая испытывает давление антиевразийского, а точнее антироссийского сообщества будет приходить в неравновесие постоянно. Еще год назад начался слив информации по деятельности одной из группировок клана Раима Матраимова (экс- замглавы таможни Кыргызстана — Ред.). Вбросы начались после убийства работавшего на клан Матраимовых уйгурского бизнесмена Айэркена Саймаити в Турции, который выводил из страны сотни миллионов долларов, нанося огромный ущерб киргизской экономики.

Киргизия и «Последняя надежда». Оппозиционеры объединяются, президент «чистит» силовиков © REUTERS, Vladimir Pirogov

Вбросы начались через подконтрольные Западу структуры — несколько редакций, связанных с «Радио Свобода». Обществу показали, что можно и нужно выходить на митинги, когда ты чем-то недоволен.

России следует менять мягкую силу на более устойчивую и твердую. Периферия России очень плохо управляется с собственной государственностью, не получается у местных народов делать это качественно. Сам народ уже измотан физически и морально, и готов быть под грамотным и разумным управлением.

- Почему точкой создания напряженности в регионе была выбрана именно Киргизия?

— У Киргизии очень тесные дипломатические связи с Европейским союзом, очень большое количество программ, ориентированных на неправительственный сектор идет по линии ЕС. Очень много гуманитарных программ по линии прав человека и демократии идет через США. Глубокие контакты с гражданским обществом устанавливаются дипломатами посольства США. Они делают то, что не делают другие, более приемлемые партнеры Киргизии. США и Европа поступают по принципу: мы делаем то, что хотим, ведь нам никто не может запретить. Национальные интересы США простираются на всю планету.

Андрей Серенко: Встряска политических элит Киргизии по-своему выгодна России © предоставлено Андреем Серенко

За первые 15 лет независимости был утрачен большой массив земель сельскохозяйственного назначения. Без того бедное сельское хозяйство стало еще беднее. При этом киргизская земля самая чистая земля в регионе, так как аграрии почти не используют гербициды и пестициды.

- Насколько велика опасность того, что общество в Киргизии может пойти по пути радикального ислама?

— Исламизация уже состоялась в Кыргызстане. В Конституции записано, что Киргизия светское государство, но это уже сильно подвергается сомнению, потому что принятие решений идет с отсылкой к нормам шариата.

На смену идеологии, которая исчезла 30 лет назад, пришла другая. Народу необходимо верить и консолидироваться вокруг некоего культурного вектора. При этом киргизы по своему происхождению не мусульманский народ, и в научной среде мы можем наблюдать критический взгляд на исламизацию. Ислам в значительной степени вступает в противоречие с культурным кодом самих киргизов. То есть существуют две линии: очень глубокое проникновение ислама, вплоть до того, что некоторые государственные решения принимаются с опорой на ислам. Вместе с тем, ислам является данью моде. И собственный культурный и религиозный год киргизов

Исламизация состоялась, другое дело, что радикализм и экстремизм — это вызов для спецслужб. Людям необходимо верить, и они выбрали для себя ислам. Но экстремизм не внутри религии, а внутри трактовок. В этом вызов. У Государственного Комитета Национальной Безопасности много работы по противодействию экстремизму. То есть угроза есть, но не в религии, а со стороны трактователей и управленцев.