Боевые действия в Нагорном Карабахе унесли жизни 42 мирных азербайджанцев. Об этом 13 октября сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана

Турецкий блицкриг: почему Эрдоган грезит о реванше Османской империи © AP, Olivier Matthys

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.