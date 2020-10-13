Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и зам-главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак не могут продвинуться в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе из-за нежелания Киева выполнять один из пунктов минских соглашений, рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

По его словам, речь идет о передаче контроля над украино-российской границей в Донбассе после выборов в ДНР и ЛНР. Это прописано в минских договоренностях и именно это не устраивает Киев.

«Ермак и Козак бесплодно встречаются в течение года только из-за этого пункта, потому что по другим пунктам более или менее существует консенсус, а тут — главный камень преткновения», — констатировал Бондаренко.

Переговоры по Донбассу: письмо Дмитрия Козака, назначение Кравчука, псевдоперемирие © Скриншот из видео Украина.ру здесь.

Следует отметить, что без выполнения этого пункта невозможно примирение сторон в Донбассе.

Фактически Киев требует от России «сдать» нынешнее руководство ЛНР и ДНР, поскольку не скрывает, что, получив контроль над границей, проведет зачистку территорий народных республик.

Москва, как и Донецк с Луганском, категорически против этого и настаивают на выполнении минских соглашений в том виде, в каком они были подписаны Киевом.