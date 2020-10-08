Попытки отставки главы НАБУ Артема Сытника и угрозы главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии - звенья одной цепи и проявления внутриукраинской войны с привлечением внешних игроков, считает украинский политолог Константин Бондаренко

На правах колонии. Как Европа шантажирует Украину отказом от безвиза © Андрей Лубенский

— Константин Петрович, в понедельник было опубликовано письмо ряда депутатов Европарламента, адресованное главе фракции "Слуги народа" Арахамии с угрозами лишить безвиза нардепов, проголосовавших за «неправильный» состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как думаете, почему этот вопрос для Европы такой болезненный?

— Это вопрос не для Европы. Понимая немножко кухню создания подобного рода писем и зная, кто является подписантами, я бы обратил внимание на то, что депутаты Европарламента не решают, лишать или не лишать безвиза. Это не в их компетенции. Если бы подобный сигнал поступил от Еврокомиссии или других структур, которые влияют действительно на ситуацию с безвизом или санкциями в отношении тех или иных лиц, тогда другое дело. Но евродепутаты не являются теми, кто может серьезно повлиять на лишение безвиза Арахамии или других депутатов.

- О чем тогда говорит это письмо?

— Михаэль Галер — один из главный подписантов этого письмо — в 2011 или 2012 году был фигурантом скандала, связанного с тем, что его и его коллегу Элмара Брока обвиняли в том, что они получали средства из Украины в размере, если не ошибаюсь, 350 тысяч евро за их лоббистскую деятельность.

Поэтому на самом деле подобного рода письма, скорее всего, являются прямым заказом из Украины через лоббистские группы в Брюсселе. Это такой «привет» «слугам народа», окружению [президента Украины Владимира] Зеленского, Арахамии и так далее. Это попытка давить на «слуг народа» через лоббистов в Европарламенте.

На самом деле само письмо яйца выеденного не стоит, угрозы не представляет, и я считаю, что в данной ситуации его появление стоит рассматривать исключительно как внутриукраинские войны с привлечением внешних игроков. Очень распространенный трюк, который стоит три копейки (ну, чуть дороже). И реально все делается для того, чтобы опубликовать потом в средствах массовой информации, показать, что это вроде бы позиция Евросоюза.

Вчерашний саммит Украина-ЕС показал, что никто ни у Украины в целом, ни у отдельных политиков не собирается забирать безвиз.

- Кто в таком случае был заказчиком письма?

Варяги-реформаторы на Украине. Как, почему и зачем они приезжают сюда © Facebook Маргулан Сейсембай Сытника с поста главы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — ред.).

- К слову об отставках. Вчера Зеленский уволил главу «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса. Как думаете, почему? Может ли это быть какой-то зачисткой т.н. «соросят»?

— Нет, тем более что Абромавичус — не чистый «соросёнок». Он как раз не человек [миллиардера Джорджа] Сороса, он человек, представляющий интересы транснациональных корпораций, но не соровского типа.

То, что Абромавичуса отправили в отставку сейчас, — это большое чудо, что он досидел, а не ушел в отставку в феврале-марте. Поэтому я думаю, что отставка Абромавичуса была вопросом времени, тем более что никаких положительных результатов его деятельность на посту руководителя оборонной структуры Украине не принесла.

- А не говорит ли вся эта цепочка увольнений людей, так или иначе связанных с Западом, о том, что Зеленский готов идти на открытую конфронтацию с Западом?

— Нет. Просто в прошлом году у Зеленского был слишком серьезный перегиб в сторону именно этих прозападных глобальных структур. Эту ошибку он начал исправлять в феврале-марте и сейчас он выходит на какие-то более или менее вменяемые балансы, причем с серьезными преференциями для представителей национального бизнеса и национального капитала.

Константин Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Dmitry Raimov - На днях Зеленский дал интервью изданию «Политико», в котором официально заявил, что выступает против Минских соглашений, конкретно — против выборов в Донбассе до передачи Украине границы. По вашему мнению, о чем говорит заявление Зеленского? Это приглашение к диалогу по Минским соглашениям, к их пересмотру?

— Да, это призыв к ревизии, и это постоянная позиция Украины: «давайте договоримся относительно одного пункта Минских договоренностей — вы передаете нам контроль над границей, а мы проводим выборы». Хотя в Минских договоренностях говорится, что сначала мы проводим выборы, а потом передается контроль над границей.

[Глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак и [зам-главы Администрации президента РФ Дмитрий] Козак бесплодно встречаются в течение года только из-за этого пункта, потому что по другим пунктам более или менее существует консенсус, а тут — главный камень преткновения.