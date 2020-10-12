Вера Брежнева - женщина с сильным характером, и ради своей цели может переступить через любого. Об этом бывший охранник группы «ВИА Гра» Сергей заявил в интервью YouTube-каналу «Грошi» 11 октября

«Мы - грузин и украинка»: Вера Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

После этого Брежнева стала приходить на все концерты «ВИА Гры», проходить за кулисы, а на каком-то конкурсе удачно выступила на сцене. Поэтому, когда в коллективе потребовалась замена, Сергей сам вызвался представить девушку ее будущему мужу — продюсеру Константину Меладзе.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что верин характер я "вкурил" сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого», — сказал охранник.

По его словам, в дальнейшем Брежнева находила способы избавляться от женщин, которых считала потенциальными соперницами. Так, одно время Меладзе писал много песен для Полины Гагариной, после чего Брежнева поставила ему ультиматум — или она, или Гагарина. Так сотрудничество Гагариной с Меладзе прекратилось, отметил Сергей, добавив, что так же Брежнева поступила с Эрикой Герцер.

«Вера портит отношения. На мой взгляд, самого Костю. Это разные люди. Она переступает через все, может сделать так, что кто-то может стать уже и Галушкой (настоящая фамилия Брежневой — ред.)», — резюмировал бывший сотрудник коллектива.