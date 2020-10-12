Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на создание новых объектов водоснабжения в Крыму. Об этом пресс-служба правительства сообщила 11 октября

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк сообщении.

Около 868,5 миллиона рублей из общей суммы будет выделено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Отмечается, что строительные работы будет вести Минобороны РФ, а после того, как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополя. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Сейчас на полуострове предпринимаются дополнительные меры по решению вопроса. Так, с сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.