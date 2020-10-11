«Кабмин или увольняет голову госаудитслужбы, за то что он провел какую-то не такую проверку, или принимает решение об увольнении Наблюдательного совета и правления Нафтогаза», — заявил он.
Ранее аудит «Нафтогаза» показал потери огромные потери госбюджета, превышающие $4 млрд, которые компания отсудила у «Газпрома» в Стокгольме.
Ревизоры выявили недостатки и нарушения в работе компании на сумму свыше 225 млрд грн.
Прямые потери «Нафтогаза»составили более 75 млрд грн.
Первую половину 2020 года украинская компания закончила с убытком в 11,5 млрд грн.
В компании объясняют потери снижением цен на нефть и газ, однако, по словам Витренко, аналогичные потери были и в успешном для «Нафтогаза» 2019 году, но их скрывали при помощи манипуляций со статистикой.
Постоянно критиковавший остальное руководство «Нафтогаза» Витренко был уволен в июле 2020 года.