Бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 11 октября на Радио НВ прокомментировал выводы аудита компании и назвал дальнейшие шаги для Кабинета Министров

«Кабмин или увольняет голову госаудитслужбы, за то что он провел какую-то не такую проверку, или принимает решение об увольнении Наблюдательного совета и правления Нафтогаза», — заявил он.

Ранее аудит «Нафтогаза» показал потери огромные потери госбюджета, превышающие $4 млрд, которые компания отсудила у «Газпрома» в Стокгольме.

Ревизоры выявили недостатки и нарушения в работе компании на сумму свыше 225 млрд грн.

«Если бы не деньги "Газпрома", вы бы давно разорились». Витренко обрушился с критикой на «Нафтогаз» © Facebook/Сергій Лещенко

Первую половину 2020 года украинская компания закончила с убытком в 11,5 млрд грн.

В компании объясняют потери снижением цен на нефть и газ, однако, по словам Витренко, аналогичные потери были и в успешном для «Нафтогаза» 2019 году, но их скрывали при помощи манипуляций со статистикой.

Постоянно критиковавший остальное руководство «Нафтогаза» Витренко был уволен в июле 2020 года.