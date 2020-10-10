Президент Сооронбай Жээнбеков готов покинуть пост, когда утвердят новое правительство, заявил кандидат в премьер-министры страны Садыр Жапаров. Об этом сообщает 10 октября «Спутник Кыргызстан»

Тем временем Садыр Жапаров, выступая перед депутатами на внеочередном заседании парламента, заявил, что из-за ситуации в стране структура и состав правительства пока меняться не будут.

Ранее в отставку подал спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев. Обязанности спикера перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.

Кроме того, был задержан экс-замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов "за организацию массовых беспорядков в Бишкеке", как сообщила пресс-служба госкомитета нацбезопасности.

Во время беспорядков в Киргизии пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию».

В Бишкеке введено чрезвычайное положение и комендантский час.