Письмо евродепутатов с угрозами лишения ряда нардепов Украины безвиза - это попытка внутренних игроков надавить на «слуг народа» через лоббистов в Европарламенте. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Боррель рассказал об угрозе для безвиза Украины с ЕС © president.gov.ua Давиду Арахамии с угрозами лишить безвиза нардепов, проголосовавших за «неправильный» состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Бондаренко отметил, что в компетенцию евродепутатов не входят вопросы лишения кого бы то ни было безвиза.

«Михаэль Галер — один из главный подписантов этого письмо — в 2011 или 2012 году был фигурантом скандала, связанного с тем, что его и его коллегу Элмара Брока обвиняли в том, что они получали средства из Украины в размере, если не ошибаюсь, 350 тысяч евро за их лоббистскую деятельность. Поэтому на самом деле подобного рода письма, скорее всего, являются прямым заказом из Украины через лоббистские группы в Брюсселе. Это такой "привет" "слугам народа"», — пояснил он.

По словам эксперта, на самом деле это письмо «яйца выеденного не стоит» и рассматривать его появление стоит исключительно как проявление внутриукраинских войн с привлечением внешних игроков.

Политолог добавил, что саммит Украина-ЕС показал, что никто лишать Украину в целом или ее депутатов безвиза не планирует.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.