Однако уже с конца лета украинская власть отказалась от игры в имитацию Минских соглашений, считает собеседник издания.
«Хотя режим прекращения огня в Донбассе с 27 июля худо-бедно, но действует. Он давал основания полагать, что если есть шаткий мир, то можно переходить к следующему этапу, к политическому урегулированию. Очевидно, они сами испугались этого, и пошла риторика, которая показала, что при Зеленском Минские соглашения выполняться не будут», рассказал Павел Рудяков.
Теперь следующий шаг — ревизия Минских соглашений. Эксперт уверен, что Минские соглашения нуждаются в пересмотре и адаптации к новым условиям, но не в отказе от них, как об этом говорит Зеленский.
«Почему он заявил сейчас? Таким образом он вбрасывал в повестку украинско-европейского диалога новую тему, чтобы отвлечь от неприятных ему тем. Это также давление на Россию, хотя наивно думать, что на Путина таким образом можно надавить», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Политико» заявил, что против выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей.