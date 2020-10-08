Режим прекращения огня, который действует в Донбассе с 27 июля, давал основания полагать, что если есть шаткий мир, то можно переходить к следующему этапу, к политическому урегулированию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Павел Рудяков: Зеленский поставил жирную точку в Минских соглашениях © РИА Новости, Нина Зотина

«Хотя режим прекращения огня в Донбассе с 27 июля худо-бедно, но действует. Он давал основания полагать, что если есть шаткий мир, то можно переходить к следующему этапу, к политическому урегулированию. Очевидно, они сами испугались этого, и пошла риторика, которая показала, что при Зеленском Минские соглашения выполняться не будут», рассказал Павел Рудяков.

Теперь следующий шаг — ревизия Минских соглашений. Эксперт уверен, что Минские соглашения нуждаются в пересмотре и адаптации к новым условиям, но не в отказе от них, как об этом говорит Зеленский.

«Почему он заявил сейчас? Таким образом он вбрасывал в повестку украинско-европейского диалога новую тему, чтобы отвлечь от неприятных ему тем. Это также давление на Россию, хотя наивно думать, что на Путина таким образом можно надавить», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Политико» заявил, что против выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей.