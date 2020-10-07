Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico однозначно сформулировал отказ от выполнения Минских соглашений, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Павел Николаевич, в понедельник три депутата Европарламента направили главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии письмо с угрозами лишить безвиза нардепов, назначивших комиссию по избранию главы САП при «непрозрачных» обстоятельствах. Почему вопрос борьбы с коррупцией на Украине вызывает такую болезненную реакцию у европейцев? И удастся ли им «приструнить» депутатов от «Слуги народа»?

— Письмо этих европейских депутатов в принципе не заслуживает внимания. Скорее всего, оно было инспирировано Киевом, наняли трех европейских клоунов, чтобы они подписали. Что касается борьбы с коррупцией, то это постоянная дубина, которой то размахивают перед носом, то ударяют.

Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS Зеленского, начинает выходить из-под тотального европейского контроля, под который мы попали при Порошенко. Это проявилось в борьбе за антикорупционные институции, включая формирование комиссии по избранию нового главы САП.

На месте европейцев я бы тоже заволновался, потому что то, что они так долго выстраивали, часть нашей власти пытается прибрать к рукам. Окружение Зеленского тоже можно понять: опереться им не на кого, силового ресурса у них нет. В предстоящей острой борьбе за власть им нужны реальные рычаги воздействия на конкурентов и сторонников, которые уже разбегаются.

- Означает ли ситуация вокруг выборов главы СП, что руководство Украины решилось на конфронтацию с Западом. И на кого Зеленский может опереться в этом противостоянии?

— Это делает не Зеленский, а его окружение. Он или не понимает, что происходит, или смотрит через очки Васи Голобородько. Для наших рискованно полностью выйти из-под европейского и американского контроля, у них же нет другой поддержки. Они хотели сделать это по-тихому. Но когда европейцы спохватились, предприняли контрмеры, пока что демонстративные.

Думаю, на саммите Украина — ЕС нашим были сказаны очень жесткие слова, хотя итоговая декларация, наоборот, крайне мягкая и дипломатичная — Зеленский чемпион по реформированию и так далее.

Посмотрим, как наши будут действовать дальше, хотя, как я понимаю, у них нет другого выхода, кроме как взять под контроль САП и НАБУ, иначе у них не будет ресурса, чтобы хотя бы удерживать власть. Сейчас их еще ослабят местные выборы. Думаю, они не хотят выходить из-под контроля Запада, они хотят часть полномочий взять в свои руки, не дразня хозяина.

- Говорит ли увольнение Айвараса Абромавичюса из «Укроборонпрома» о том, что Зеленский начал очищать высшие эшелоны власти от так называемых грантоедов и соросят?

— Вместо одних "грантоедов" и "соросят" приходят другие. Абромавичюс — одиозная фигура. Когда его первый раз поймали за руку, он должен был уходить, изображая из себя честную девушку. Его поймали на том, что он лоббировал интересы литовской фирмы (Baltic Ground Services), которая контролировала 40% рынка авиатоплива Украины.

У нас каждый второй, кто идет во власть, — из "грантоедов" или "соросят". Квалифицированные кадры есть, но их папки с личными делами не лежат на столах руководителей государства. "Грантоедская" и "соросятская" нечисть все так же лезет изо всех дыр.

- Зеленский в интервью изданию «Политико» заявил, что против выборов в Донбассе до передачи Украине контроля над границей. О чем говорит заявление Зеленского и почему эти слова прозвучали именно сейчас?

— Уже с конца лета украинская власть отказалась от игры в имитацию Минских соглашений. Хотя режим прекращения огня в Донбассе с 27 июля худо-бедно, но действует. Он давал основания полагать, что если есть шаткий мир, то можно переходить к следующему этапу, к политическому урегулированию. Очевидно, они сами испугались этого, и пошла риторика, которая показала, что при Зеленском Минские соглашения выполняться не будут.

Теперь следующий шаг — это ревизия Минских соглашений. По моему мнению, Минские соглашения нуждаются в пересмотре и адаптации к новым условиям, но не в отбрасывании в сторону, как об этом говорит Зеленский.

Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС © president.gov.ua Путина таким образом можно надавить.

Мы в одностороннем порядке не можем пересматривать Минские соглашения. Мы можем только требовать уточнений, но они все равно не коснуться пункта о контроле над границей. Если мы ставим своих пограничников на украинско-российскую границу, значит, Донбасс оказывается в состоянии, как говорят наши радикалы, фильтрационного лагеря. Понятно, что на это никто не пойдет.

Но в данном случае Зеленский однозначно сформулировал отказ от выполнения Минских соглашений. Это было замечено на экспертном уровне и у нас, и в России. Таким образом, он поставил жирную точку в любых размышлениях о том, будет ли Киев исполнять обязательства по Минским соглашениям и по коммюнике от 9 декабря 2019 года, принятом на саммите в «нормандском формате» в Париже.