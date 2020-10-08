Сумма, потраченная на лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса, превышает $100 тысяч. Об этом 7 октября сообщила газета The New York Times

Трамп нашел виноватого в своей болезни © AP, Alex Brandon

«Для того, кто не является президентом, это бы стоило более $100 тыс. в американской системе здравоохранения», — говорится в материале.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. Он выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации.

Трамп пообещал, что каждый американец сможет получить такое же лечение от коронавируса, какое прошел он. При этом американский лидер подчеркнул, что пациенты смогут получить все необходимые для «президентского» лечения препараты бесплатно.