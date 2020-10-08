Президент США Дональд Трамп 8 октября в своем видеообращении в Twitter обвинил Китай в распространении коронавируса

«Кто-то должен быть крайним»: эксперт рассказал, зачем Трамп обвинил Китай в пандемии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод. Они заявляли, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения.

О заражении американского лидера коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. Лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что американский лидер идет на поправку. Его уже отпустили из госпиталя домой.