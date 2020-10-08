Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец дал советы по предотвращению дальнейшего падения экономики Украины. Он сделал это в интервью изданию Украина.ру

Промышленность Украины порежут на металлолом - Охрименко © РИА Новости, Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

Также важным фактором он считает максимальное восстановление торгово-экономических отношений с Россией, которые, по его мнению, полностью восстановить уже невозможно, но что-то еще можно спасти.

Зубец также указал на необходимость оживить промышленность, которая ориентирована на работу в российских технологических цепочках, и реформировать финансовый сектор, чтобы избавиться от «украинской традиции», выраженной бизнесменом Игорем Коломойским, — «долги возвращают только дураки и трусы».

Кроме того, по мнению экономиста, необходимо стимулировать максимальный выезд украинцев на заработки за границу, так как Украина давно бы «рухнула», если бы не те 10 миллиардов в год, которые переводят гастарбайтеры.

Он также призвал рассмотреть вопрос о запрете приватизации земли и передачи ее в руки крупных агрохолдингов, которые могут оставить огромное количество украинских фермеров без работы и земли.

Зубец считает, в частности, что нужны дополнительные усилия для развития транспортных коридоров, то есть нужно вернуть российские грузы, которые идут в Европу и из Европы в транспортные артерии Украины. Необходимо создавать гарантии для международных инвестиций, которые позволят инвесторам, в том числе и российским, заходить на Украину и развивать бизнес.

Также, по мнению эксперта, нужно повышать качество образования, которое значительно снизилось из-за его полного перевода на украинский язык, так как методики преподавания сложных предметов существуют или на русском, или на английском.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.