Украине, которая живет только сельским хозяйством, необходимо иметь численность населения не более 10 миллионов человек. Остальные будут вынуждены уехать, утверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

В свой статье «Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет» доктор экономических наук Алексей Зубец обрисовал мрачные перспективы украинской экономики. Однако другие эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, смотрят более оптимистично на будущее Украины. Мы попросили автора статьи прокомментировать некоторые утверждения его оппонентов.

- Алексей Николаевич, украинский экономист Александр Охрименко утверждает, что спрос на продовольствие в мире будет вечным. Украина, заняв эту нишу в мировой экономике, завоевывает рынки продовольствия азиатских стран, в том числе и Китая. Такое положение дел, по его словам, является благом для украинской экономики. Как вы оцениваете перспективы Украины как аграрной державы?

— Во-первых, разговоры о том, что мировой спрос на продовольствие будет вечным, — это утверждение, которое многими ставится под сомнение. Потому что сегодня развиваются технологии искусственного производства того же мяса, и скоро искусственное мясо по цене сравняется с натуральным.

Развиваются промышленные технологии производства продовольствия в специальных помещениях, которые можно строить где угодно. Технологии в этом направлении будут только развиваться. Таким образом, есть технологии, которые ставят под сомнение потребность в земле для производства еды.

Во-вторых, идет потепление климата. А в этих условиях Южная Украина, где находятся районы производства зерна, превратятся в пустыню. В этом году урожай на Украине будет не очень хороший, потому что было мало дождей. Реки на Украине мелеют, Днепр раньше был полноводным, теперь его можно в некоторых местах перейти пешком. Это говорит о том, что воды на Украине будет все меньше и меньше в силу естественных причин. А это значит, что продуктивность сельского хозяйства на Украине будет снижаться. Поэтому говорить о том, что Украину будет вечно спасать сельское хозяйство, не очень правильно.

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

Но надо понимать, что большое количество людей этим крупным агрохолдингам не понадобится. То есть сельское хозяйство будет кормить с учетом членов семей и обслуживающего персонала не более 10 миллионов человек. То есть Украина, которая живет сельским хозяйством, чтобы не превратиться в нищую страну, должна иметь численность населения в 10 миллионов человек. Все остальные 20 с лишним миллионов должны уехать за границу или умереть, потому что сельское хозяйство их прокормить не может.

Кроме того, не вся территория Украины пригодна для интенсивного сельского хозяйства, есть гористые районы, на юге сухо и жарко, то есть не везде на Украине можно промышленными способами выращивать зерно. То есть когда говорят об Украине как о великой сельскохозяйственной державе — это мифология.

- Ваш следующий оппонент — доктор экономических наук Руслан Гринберг. Он оптимистично оценивает последствия децентрализации для Украины, так как, по его словам, регионы сами должны развивать свою экономику.

— Это правильно только в том случае, если речь идет о малом и среднем бизнесе. Любая же крупная промышленность заинтересована в максимальной связанности территории, чтобы пространство страны было открыто без региональных перегородок, без местных границ. В случае возникновения региональных границ никакой крупный бизнес нормально работать не будет, будут работать кустари-одиночки.

Крупный бизнес на то и крупный, чтобы покрывать всю территорию страны, интегрируя максимальное число субподрядчиков. Децентрализация, введение мелких регионально ориентированных экономик будут наносить ущерб крупному бизнесу.

Децентрализация будет способствовать стабилизации страны и снятию конфликтов, потому что местные олигархические кланы заинтересованы в благополучии своих бизнесов. Но децентрализация нигде в мире не приводила к росту крупного серьезного бизнеса.

- А участие Украины в крупных инфраструктурных проектах, о которых упоминал Гринберг, способно оздоровить экономику?

— Да, действительно, это один из постулатов кейнсианской политики, что мы сбрасываем деньги в экономику, и эти деньги позволяют экономике расти. Но где взять деньги на эти инфраструктурные проекты? На сегодняшний день Украине в долг на международных рынках дают только под грабительские проценты, 6-7%, потому что никто не верит в долгосрочную платежеспособность Украины.

Да, можно построить дороги, мосты, проложить метро, но приведет ли это к появлению предпосылок для развития экономики. Кто будет ездить по этим мостам и дорогам такой, что принесет экономике Украины много денег, позволит отбить вложения и заработать? Кроме того, украинский бизнес на сегодняшний день сворачивается. Опросы предпринимателей показывают, что все большое число людей на Украине считают ведение бизнеса невозможным. Это происходит из-за того, что платежеспособный спрос маленький, взятки, коррупция, и государство пытается собирать налоги. То есть если раньше государство спокойно смотрело на неуплату налогов, можно было работать в «черную». Бизнес мог работать, потому что была приемлемая налоговая нагрузка, когда платишь только откаты и налогами не заморачиваешься.

Но сегодня приходится платить и откаты, и налоги, а благополучие населения не растет. Сегодня на Украине единственный растущий город — это Киев, прочие города, включая Днепр и Одессу, находятся в стагнации по численности населения. А настроить дороги в городах, откуда люди уезжают, можно, но какой доход это принесет экономике? Это будут выброшенные деньги, поэтому эта точка зрения господина Гринберга мне непонятна.

- Александр Охрименко утверждает, что Китай становится крупнейшим потребителем украинской сельхозпродукции. Может быть, сотрудничество с лидером мировой экономики поможет Украине?

Александр Охрименко: Спрос на продовольствие будет вечным, и для экономики Украины это хорошо © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

- А производство металла?

— На Украине сейчас происходит падение производства стали после того, как отошел Донбасс. Сегодня Украина заметно меньше производит стали, чем в 2016 году. То есть рассчитывать на горно-металлургический комплекс не стоит, он не обеспечит благополучия страны.

Охрименко точен и справедлив, когда говорит жесткие слова о будущем украинской промышленности. Он говорит о том, что промышленный комплекс, если не встроится в технологические цепочки, будет порезан на металлолом, что и происходит. Потому что Европе украинский промышленный комплекс не нужен. Им нужна дешевая рабочая сила и деньги, которые можно получить за счет кредитов и продажи на Украину своей продукции. То есть промышленность на Украине ничего хорошее не ожидает, Охрименко это подтверждает, что полностью соответствует тезису, который я высказал в статье, которая стала предметом этой дискуссии.

- Как эксперт в области экономики, какие бы вы дали советы правительству Украины, чтобы предотвратить сползание в экономическую пропасть?

— Если говорить о предотвращении сползания в пропасть, то, во-первых, Украине надо остановить войну. Главная проблема — это война, то есть остановка войны и максимальное восстановление торгово-экономических отношений с Россией. Полностью, как я уже говорил, их восстановить невозможно, но что-то еще можно спасти.

Третье, необходимо оживить промышленность, которая ориентирована на работу в российских технологических цепочках, в том числе химическую промышленность. Очень важно реформировать финансовый сектор. На сегодняшний день с точки зрения стоимости кредитов для бизнеса украинская экономика крайне нездорова. Банки не кредитуют бизнес, боятся, и плюс к этому замечательная украинская традиция, которую выразил Коломойский: долги возвращают только дураки и трусы. С этим надо бороться.

Руслан Гринберг: Децентрализация на Украине может стать толчком к улучшению социально-экономической ситуации © РИА Новости, Нина Зотина

Необходимо рассмотреть вопрос о запрете приватизации земли и передачи ее в руки крупных агрохолдингов. Вместо этого необходимо развивать малое и среднее предпринимательство на земле, фермерство, которое позволит занять на земле большое количество людей. Потому что если придут крупные агрохолдинги и займутся промышленным производством подсолнечника, сои или рапса, то огромное количество украинских фермеров останется без работы и без земли.

Нужны дополнительные усилия для развития транспортных коридоров, нужно вернуть российские грузы, которые идут в Европу и из Европы в транспортные артерии Украины. Необходимо создавать гарантии для международных инвестиций, которые позволят инвесторам, в том числе и российским, заходить на Украину и развивать бизнес. Необходимо бороться с коррупцией, чтобы инвестор чувствовал себя защищенным.

Нужно повышать качество образования, потому что на Украине сегодня происходит деградация образования из-за его полного перевода на украинский язык, потому что методики преподавания сложных предметов существуют или на русском, или на английском. Нужна политика снятия внутренних конфликтов, необходимо внутреннее умиротворение в стране, внутренняя денацификация. Когда в центре Киева есть проспект Шухевича, который убивал собственными руками, это абсолютно неприемлемо для многих в России и по всему миру. Нужна реформа медицины, которая находится в состоянии развала.

Но в основе всего этого лежит прекращение войны, которое поможет развитию экономики, потому что ни один нормальный инвестор не придет в страну, где идет война.