Если бы Валерий Цепкало и Виктор Бабарико активно участвовали в белорусской политике, они бы имели шансы получить широкую общественную поддержку. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: Основа конфедерации Белоруссии и России — идея общерусского единства © vk.com, Всеволод Шимов

Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и его супруга находятся в Варшаве.

«Как показал опыт прошедших выборов, люди, которые могут получить широкую поддержку, в Белоруссии есть. Те же Бабарико и Цепкало имели все шансы получить широкую поддержку, если бы были допущены к выборам», — сказал эксперт, отвечая на вопрос, кто мог бы возглавить страну после Александра Лукашенко.

Однако какими бы они оказались лидерами, подчеркнул Шимов, перераспределение властных полномочий и ослабление президентской власти, проведение экономических реформ и связанный с этим передел собственности — все это потребует нетривиального политического мастерства, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Что касается пророссийских сил, то они слабы, раздроблены и не организованы, и необходима вдумчивая и кропотливая работа, чтобы изменить ситуацию к лучшему, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.