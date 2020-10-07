В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины включат пять украинских традиций, сообщило Министерство культуры страны 6 октября

Гвоздем списка стала «культура приготовления украинского борща». Конечно, о том, что у этого блюда глубоко русское происхождение, Минкульт не упоминает.

Однако говорится, что данный шаг является этапом по включению рецепта приготовления супа в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

На чужой борщок не разевай роток! С помидорами или с килькой и буряком? © goodfon.ru

Но это еще не всё. Шикарное дополнение к перечню это гуляние под названием «Водити Володара» (напоминает трансильванские истории о "володаре" Дракуле), которое проходит в селе Роскошевка Винницкой области.

Кроме того, в список попало «карпатское лижныкарство». Это совершенно не связано с лыжами, как может показаться на первый взгляд.

Так в данном регионе называют домашнее изготовление покрывал и прочих изделий ткачества ручным способом.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что его ведомство «и далее будет нацелено на ЮНЕСКО».

Пока Украина смогла пропихнуть в список культурного наследия человечества лишь гуцульскую керамику.