Гвоздем списка стала «культура приготовления украинского борща». Конечно, о том, что у этого блюда глубоко русское происхождение, Минкульт не упоминает.
Однако говорится, что данный шаг является этапом по включению рецепта приготовления супа в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Комплектом к борщу идет борщевская народная вышивка и клембовская сорочка с цветком.
Но это еще не всё. Шикарное дополнение к перечню это гуляние под названием «Водити Володара» (напоминает трансильванские истории о "володаре" Дракуле), которое проходит в селе Роскошевка Винницкой области.
Кроме того, в список попало «карпатское лижныкарство». Это совершенно не связано с лыжами, как может показаться на первый взгляд.
Так в данном регионе называют домашнее изготовление покрывал и прочих изделий ткачества ручным способом.
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что его ведомство «и далее будет нацелено на ЮНЕСКО».
Пока Украина смогла пропихнуть в список культурного наследия человечества лишь гуцульскую керамику.