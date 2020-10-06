Она отметила, что, по мнению многих белорусов, парламент был и остается «безликим и рафинированным, лишенным смысла и жизни». Тем не менее от факта, что ряд политсил, в частности РПТС, остались верны своим принципам и все эти годы за ними шли тысячи людей, не отмахнуться, подчеркнула Мирсалимова.
«Просоюзные силы — те, кто много лет последовательно выступал за союз с Россией и интеграцию, — не просто существуют в Беларуси, но и ведут повседневную работу, преодолевая тотальное давление со стороны власти. А те, кто этого "не замечает", либо откровенные лжецы, либо преследуют свои мутные цели, занимаясь дискредитацией», — заявила политик.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
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