Политическое поле Белоруссии зачищалось от инакомыслия два десятилетия, но просоюзные силы выжили и продолжают работу. Об этом замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Партийную систему в Белоруссии придется создавать с нуля — Шимов © vk.com, Всеволод Шимов

«Просоюзные силы — те, кто много лет последовательно выступал за союз с Россией и интеграцию, — не просто существуют в Беларуси, но и ведут повседневную работу, преодолевая тотальное давление со стороны власти. А те, кто этого "не замечает", либо откровенные лжецы, либо преследуют свои мутные цели, занимаясь дискредитацией», — заявила политик.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

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