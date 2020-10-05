Просоюзные силы, много лет последовательно выступающие за союз с Россией и интеграцию, не просто существуют в Беларуси, но и ведут повседневную работу, преодолевая тотальное давление со стороны власти, утверждает белорусский политик Эльвира Мирсалимова

Заместитель председателя молодёжного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова рассказала об этом в интервью изданию Украина.ру.

- Эльвира, есть ли в сегодняшней Белоруссии люди, которые могли бы взять на себя ответственность за страну?Есть ли те, кто может прийти на смену Лукашенко?



— Любая партия создаётся именно для того, чтобы стать властью. Наша Республиканская партия труда и справедливости постоянно заявляет о готовности взять на себя ответственность за судьбу страны и граждан. Я, будучи кандидатом в депутаты, заявляла об этом во время парламентских выборов год назад.

Наша партия знает, как, какими силами и средствами вывести страну и общество из сложившихся кризисов, имеет чёткую экономическую, политическую и социальную программы. У нас есть картина будущего, которая реализуется в союзе с Россией и в консолидации конструктивных сил.

- Что, по вашему мнению, мнению белорусского политика, послужило причиной протестов — итоги выборов, или все для протестов готовилось заранее?

— Каковы бы ни были результаты прошедшей президентской кампании, какие бы проценты там ни стояли, это бы не отменило протестов.

Потому что ситуация конструировалась и готовилась много лет и должна была «выстрелить» — именно! — сразу после выборов. Деньги вливались, причины недовольства не устранялись, прозападная сеть укреплялась, определенные чиновники этому потворствовали — и всё произошло!

К сожалению, власть не только оказалась не готова к этому, но и, увы, не извлекла уроков.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнюю белорусскую политическую систему и ситуацию в белорусском парламенте?

— Парламент, по мнению многих простых людей, был и остаётся безликим и рафинированным, лишенным смысла и жизни.

Политическое поле зачищалось от инакомыслия два десятилетия. Многие партии были вынуждены по сути выживать. Но от факта, что, например, Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) или, скажем, партия «Справедливый мир» остались верны своим принципам и все эти годы за ними шли тысячи людей, не отмахнуться.

Президент, вместо того чтобы намекать на угрозу расправы с партиями, анонсируя перерегистрацию и какие-то там проверки, пусть лучше озаботится проверкой выполнения предвыборных обещаний нынешних депутатов.

Пусть каждый из них отчитается перед народом за проделанную работу. Тогда и станет понятно, «кто чьё место занимает».

Просоюзные силы — те, кто много лет последовательно выступал за союз с Россией и интеграцию, — не просто существуют в Беларуси, но и ведут повседневную работу, преодолевая тотальное давление со стороны власти.

А те, кто этого «не замечает», либо откровенные лжецы, либо преследуют свои мутные цели, занимаясь дискредитацией.

- Изменилось ли как-то белорусское телевидение, вообще СМИ после начала кризиса в стране? Есть что-то новое? Или подача информации идет по прежним лекалам?

— В одной из своих статей о доморощенном телевидении, рассуждая об унылых политических передачах, я в шутку предложила раздавать участникам дискуссий крепкий алкоголь и разрешить использовать мебель в качестве аргументов.

Теперь серьёзно. Давайте вспомним несколько моментов. Во время пика протестов белорусские ведущие, словно по команде, один за одним каскадом переходили на сторону протеста, создавая иллюзию, что, мол, белорусские СМИ поддерживают оппозицию.

Это говорит о том, что все эти годы прозападные настроения вызревали, в том числе и на этих самых телестудиях.

Также вспомним, как во время пандемии «партайгеноссе» белорусских журналистов Кривошеев призывал россиян «теребить своё имперское эго в самоизоляции» и, «разоблачая фейки», указывал, что фейки имеют конкретную страну происхождения — Россию, подписывая свои антироссийские видосики «Fake Ross News».

Нонсенс! Белорусский официоз целый год нагнетал антироссийскую истерию, а сейчас на российских телеканалах пытается понравиться тем, кого недавно называл «фейкометами».

Кстати, надеюсь, политолог Шпаковский в очередном эфире российской телепередачи прокомментирует фотографию, на которой человек, похожий на него, на фоне бчб-флага вскидывает руку в фашистском приветствии.

Протесты, безусловно, политизировали белорусское общество. Провластные журналисты, увы, показали свою несостоятельность в контрдействиях, в опережении, в формировании иной повестки и смыслов, в консолидации сил, в правдивой и беспристрастной подаче материала в тот момент, когда это было крайне необходимо.

Потому как «телевизор» боролся против «интернета», демонстрируя, что работа с гражданским обществом, и особенно с молодёжью, была провалена.

Зато сейчас, когда российское руководство по сути гарантировало свою поддержку в случае выхода ситуации из-под контроля, сделав невозможным переворот в нашей стране, мы слышим спесивые заявления: «Всё, никакой конституционной реформы не будет, мы победили».