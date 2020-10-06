«Молодежь Донбасса другая. Здесь была война. Молодежь России беззаботная. Многие пренебрежительно относятся к ветеранам ВОВ, потому что для них война — это кино. На Донбассе все это было недавно. Этот опыт бесценен. Я считаю, что школьников из крупных городов России нужно возить на экскурсию в Донбасс, чтобы они понимали: мир — хрупкая вещь!» — заявил он.
Гриценко также отметил, что в целом дончане «более русские, чем россияне» и в них сохранилось много качеств и черт, присущих советскому человеку, а именно честность, патриотизм и идейность.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.