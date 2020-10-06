Молодежь Донбасса отличается от молодежи России: они прошли через войну, и этот опыт бесценен. Об этом московский писатель Александр Гриценко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не бойся, тетя»: депутат ДНР рассказала о пугающей «квалифицированности» детей Донбасса в вопросе обстрелов © РИА Новости, Джон Траст | Перейти в фотобанк

Гриценко также отметил, что в целом дончане «более русские, чем россияне» и в них сохранилось много качеств и черт, присущих советскому человеку, а именно честность, патриотизм и идейность.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.