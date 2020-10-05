Школьников из крупных городов России нужно возить на экскурсию в Донбасс, чтобы они понимали - мир хрупкая вещь, считает московский писатель Александр Гриценко

Об этом председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Александр, вы как писатель и журналист неоднократно бывали в Донецке. В последний раз в сентябре этого года. Какое впечатление у вас осталось от Донецка после его посещения? Что бросилось в глаза? Что удивило?

— Я ездил на Донбасс почти с самого начала известных событий. В Донецке не в первый раз, поэтому меня не удивило, что несмотря на близость «линии фронта» работают кафе, театры и другие общественные учреждения. Обычно это удивляет неофитов. А я отудивлялся давно и много писал об этом в «Литературной газете» в 2016, по-моему, году.

Ещё про розы пишут, город роз… Но что меня действительно порадовало в ДНР, это люди. Желание не просить, а стать равным партнёром. Гордость дончан в хорошем смысле этого слова. Я влюбился в некоторых людей из Донецка, и, думаю, что это начало долгой дружбы.

- Как вам общение с дончанами? Русские они люди, по-вашему, или украинцы?

— Дончане более русские, чем россияне. В них осталось хорошее от прошлых культур. В смысле в них есть многое от советского человека. А я считаю, что в девяностые советскую культуру оболгали. Честность, патриотизм, идейность! Все это важные качества.

Кроме того, молодежь Донбасса другая. Здесь была война. Молодежь России беззаботная. Многие пренебрежительно относятся к ветеранам ВОВ, потому что для них война это кино. На Донбассе все это было недавно. Этот опыт бесценен. Я считаю, что школьников из крупных городов России нужно возить на экскурсию в Донбасс, чтобы они понимали — мир хрупкая вещь!

- Какими вы нашли книжные и не только магазины, кафе и рестораны?

— Дешёвые товары. Мне, москвичу, так кажется, по-крайней мере. Пандемия не пощадила и Донбасс, но, например, книжный, где у нас была автограф сессия, с самым широким ассортиментом книг. Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Кстати, в Донецке читают намного больше, чем в Москве. Много читают ополченцы в «окопах». Поэтому книг на Донбассе много. Есть почти все новинки. Кафе, рестораны, я ещё в Луганске это отметил, с прекрасным, не уступающим столичным заведениям меню. И в ресторанах люди.

Жизнь идёт. Как сказал мой коллега Иван Наумов: «А Город сражается по-своему — иллюминацией, чистыми улицами, живой музыкой…»

- Встречались ли вы с главой ДНР Денисом Пушилиным? Если да, то о чем говорили?

— Встречались. Мы говорили об искусстве. Писатель Виталий Пищенко на встрече с главой ДНР поднял вопрос о том, что мало современных авторов из Донбасса известны в России. Действительно немного, и мы решили, нужно что-то делать.

Мы выделили квоту 5 человек в ДНР и 3 в ЛНР для бесплатного обучения на московских курсах имени А.П. Чехова, семинар романистики, форма обучения дистанционная. За 11 лет существования курсов, они многим открыли путь в большую литературу. Не было бы этой встречи, не было бы и квоты.

— Как Россия и русские патриоты сегодня могут помочь Донбассу?

— Мне нравятся слова главы Общественной палаты ДНР Александра Кофмана о том, что Донбасс не просит, Донбасс равный партнёр России. В этих словах есть гордость и благородство! Я не могу сказать за всех, но лично я и Интернациональный Союз писателей будем продолжать собирать деньги для Донбасса.

Адресная помощь — это важно. Мы будем издавать журнал «Донбасс» в России, помогать издавать луганский альманах «Крылья», будем знакомить с творчеством донецких писателей широкую российскую публику, будем учить, помогать, продвигать. А другие русские патриоты придумают, как им помочь сами.

Только желательно не делать из такой помощи пиар, не рассказывать небылицы. А то есть у нас деятели литературы, известные, которые любят пиариться на крови. Не хотел об этом говорить сначала, но понял, что сказать должен.

- Вы вспомнили Александра Кофмана, а за что он недавно был удостоен Московской литературной премии, к которой вы имеете отношение? За что ею также была удостоена моя коллега Маргарита Симоньян?

— Александр Кофман был удостоен премии за культуртрегерский проект, а именно за фестиваль литературной фантастики "Звезды над Донбассом".

Симоньян выдвинули со сборником рассказов "Черные глаза" и по совокупности, как публициста. Был выбор: дать ей премию за дебют в литературе или по совокупности заслуг. Жюри решило, что лучше присудить ей премию за публицистику по совокупности заслуг.

- Должна ли Россия признать ДНР и ЛНР? И вообще Россия должна присоединить Донбасс к себе?

— Если отвечать серьезно, то это очень сложный вопрос. Вот вам бытовой пример. В эту поездку я и ещё несколько коллег вступили в Союз писателей ДНР. Разум нам говорил, что этого делать не нужно. Все мы выезжаем заграницу, выступаем там, собираем залы. Я вообще организовываю мероприятия в Лондоне, Барселоне, Праге, Варшаве, Нью-Йорке и т.д.

Разум бормочет не нужно вступать, это может повредить делам, а сердце поёт, что донецких писателей Русанова, Березина и других донецких писателей мы знаем не один десяток лет, это дорогие сердцу люди, мы понимаем, что здесь происходит и хотим быть вместе с друзьями. И вот я пошёл на поводу у сердца. Наверно, поэтому я писатель, а не президент огромной страны… Надеюсь, что я исчерпывающе ответил на ваш вопрос.