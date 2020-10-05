Актер и экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо приехал в «серую зону» в Донбассе и оттуда пригласил депутатов Верховной Рады приехать и пожить в «диких условиях», в которых приходится существовать украинцам, некогда голосовавшим за народных избранников. Соответствующее видео артист выложил у себя в Facebook 5 октября

«Дорогие наши народные депутаты. Вы все никак не можете оторвать свои "нежные точки" от мягких кресел и приехать сюда, в "серую зону". Где люди уже седьмой год живут в абсолютно диких условиях. Здесь, в Опытном, по-моему, над украинцами по-новому ставят опыты. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было разрешено», — сказал он.

Сивохо рассказал, что в «серой зоне» нет ни света, ни воды, ни газа, ни отопления, только разрушенные дома.

По мнению артиста, это хорошее место, где народные избранники могли бы посидеть в темноте наедине со своими мыслями, чтобы прийти к какому-то выводу.

Ранее Сивохо вступился за уволенного из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Витольда Фокина, заявив, что в очередной раз «голос разума закричали и освистали».

Сергей Сивохо: Война — удобная матрица существования властного планктона в Украине © Facebook, Сергей Сивохо Владимир Зеленский отстранил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ 30 сентября после соответствующего требования депутатов Верховной Рады.

Парламентариям не понравились предложения Фокина об особом статусе Донбасса и всеобщей амнистии для жителей Луганской и Донецкой республик.